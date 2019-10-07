"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi", Iğdır Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından hayata geçirildi.

Iğdır'daki temizliğin adresi kent meydanı oldu. Ağrı'da da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek isteyen gönüllüler iş başındaydı. Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nın çevresindeki çöpleri topladılar. Yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.

Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, "Bakanlığımıza bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teknoloji bağımlılığına ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsü düzenleniyor" dedi.

Kaynak: TRT Haber