Bir gün boyunca sosyal medyadan uzak durup temizlik yaptılar07 Ekim 2019 Pazartesi 15:00 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:49
Iğdır Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında bir araya geldi. Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için etkinlik düzenlediler.
"Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi", Iğdır Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından hayata geçirildi.
Iğdır'daki temizliğin adresi kent meydanı oldu. Ağrı'da da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek isteyen gönüllüler iş başındaydı. Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nın çevresindeki çöpleri topladılar. Yapılan etkinlik yoğun ilgi gördü.
Iğdır Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Karaca, "Bakanlığımıza bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teknoloji bağımlılığına ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için bu yıl dördüncüsü düzenleniyor" dedi.
Kaynak: TRT Haber