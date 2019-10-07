Bilecik Valiliği ve Ahlat Kaymakamlığının desteği ile "Kayı Boyunun Ahlat'tan Söğüt'e Yolculuğu” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, 40 kişilik ilk gurup Bitlis'in Ahlat ilçesinde gitti.

Ata toprağına giden Bileciklilere tarihi öneme sahip Ahlat Müzesi, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetler ve Kayı Mezarlığı gibi yerler gezdirildi.

Dedeleri Ertuğrul Gazi'nin doğduğu toprakları gezen Bilecikliler mutluydu. Söğüt ve Ahlat arasında yüzyıllardır devam eden bağları geliştirmenin amaçlandığı projede, bir sonraki ziyaret 12-15 Ekim tarihleri arasında Bilecik'e yapılacak.

Haber: Özkan Olcay