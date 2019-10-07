Halis Bıçak, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yaşıyor. Bıçak, 4 yıl önce köy meydanında bir bakkal açmaya karar verdi. Ancak dükkanını inşa edeceği yerde bir ardıç ağacı bulunuyordu. Ağaca zarar vermemek için farklı bir yöntem denedi.

Gelenlerin meraklı gözlerle dükkana baktığını söyleyen Bıçak, "Gelen misafirler, 'Ağacı iyi ki kesmemişsiniz' diyor. Ağacın böyle görüntüsü daha güzel oluyor diye" dedi.

Bıçak, ağacı her gün özenle suluyor, ona gözü gibi bakıyor. Ticaretine de dükkanın ortasından yükselen ardıcın etrafından devam ediyor.

Çevre duyarlılığının sembolü haline gelen köy bakkalı, genç yaşlı herkesin ilgisini çekiyor.

Haber: Muhsin Arslan