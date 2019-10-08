Van'ın Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçeleri ile Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu süre içerisinde yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, sonbaharın gelmesiyle birlikte dönüş yolculuğuna başladı.

Yolculuğa aileler araçlarla, çobanlar da koyunlar ile yürüyerek yüzlerce kilometre yol katediyorlar.

[Fotoğraf: DHA Van Gevaş dağları]

Bu yolculuk ise yaklaşık bir ay sürüyor. Çobanlar sürüleriyle geceleri belli noktalarda konaklıyor, gündüzleri yollarına devam ediyor.

Van'ın Gevaş ilçesinin Arpet Mahallesi'ne bağlı yayla yol güzergahın kullanan ve bu güzergahtaki dağlık alanlardan geçen çobanlar, yüzlerce yıldır süren bir geleneği yaşattıklarını, her yıl hem gelirken, hem de dönerken 2 ay boyunca yollarda olduklarını anlattı.

[Fotoğraf: DHA Van Gevaş]

Kaynak: DHA