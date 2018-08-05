"Köy Sineması" çocuklar için perde açıyor

Yozgat Valiliği'nin geçen yıl hayata geçirdiği, bu yıl da sürdürülen proje ile köylerde yaşayan çocukların sinemayla buluşması için gezici sinema oluşturuldu.

Ücretsiz sinema, mısır ve meyve suyu

Köylere giden valilik görevlileri ve gönüllü üniversite öğrencileri, film başlamadan önce çocukların yüzlerine çeşitli maskeler çizip, birlikte oyun oynayarak neşeli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Sinemaya gelen çocuklara, ücretsiz sinema bileti, mısır ve meyve suyu ikram ediliyor.

Çocuklar ilk kez sinema ile tanıştı

Sarıkaya ilçesine bağlı Karayagup Ortaokulu bahçesinde hazırlanan köy sinemasında "120" adlı filmi izleyen çocuklar, ilk kez beyaz perdeyle tanıştı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, projeyle kültür ve sanatı halka, öğrencilere ve gençlere yaymayı amaçladıklarını söyledi.

"Köylerimizdeki gençlerimiz için de böyle bir proje hazırladık. Köy sineması için de İl Özel İdaresi kanalıyla led ekranlı bir araç yaptırdık. Geçen yıl 5 bin civarında gencimize, vatandaşımıza sinema filmi seyrettirdik. Projeye gönüllü gençlerimiz de destek veriyor. Çocukların yüzlerini boyuyorlar, onlarla oyun oynuyorlar, mısır veriyorlar, sinema bileti veriyorlar, güzel vakit geçirmelerini sağlıyorlar."

"Bu bir kültürdür, bu kültürü geliştirmek lazım"

Vali Yurtnaç, köyde yaşayan vatandaşların ve çocukların belki hayatlarında ilk kez toplu şekilde sinema filmi izlediklerini belirtti.

"Bu bir kültürdür, bu kültürü geliştirmek lazım. Geçen sene bunu yaptık bu sene de yaz tatilinde yine başladık. Köylerdeki vatandaşlarımıza film izleteceğiz."

Karayagup beldesinde filmi izlemeye gelen Burak Şafak da daha önce sinemaya gitmediğini, ilk defa sinemada film izlediğini anlattı.

"Hayatımda hiç sinemaya gitmedim, köyüme sinema geldi"

Çocuklardan Gürkan Karagöz de "Hayatımda hiç sinemaya gitmedim, köyüme sinema geldi. Yüzümüze maske yaptılar, heyecanlıyım" dedi.

Filmi izleyen Filiz Coşar ise Yozgat Valisi Yurtnaç'a teşekkür ederek, köylere tiyatronun da getirilmesini istedi.

Kaynak: AA