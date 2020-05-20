Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kosova'da beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı
Kosova'da Türklerin çoğunlukta yaşadığı Mamuşa kasabasında avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Kosava'da dün gece ender görülen kuvvetli meteorolojik olaylar yaşandı. Mamuşa kasabasında havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert dolu yağışı görüldü. Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı kentte zarara neden oldu.
[Fotoğraf: DHA]
Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, akşam saatlerinde başlayan fırtınanın ardından avuç içi büyüklüğünde dolu yağdığını belirtti.
5 bin nüfusluk Mamuşa'nın tarımcılıkla uğraştığını ve seraların delik deşik olduğunu söyleyen Krasniç, çok sayıda aracın camlarının kırıldığını, yağışın yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.
Etiketler: Kosova dolu beyzbol topuSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:35
Son Haberler
- 11:58
- 11:59
- 11:39
- 12:03
- 11:41
Sıradaki Haber
Türkiye'de koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısı 7 bin 473’e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz