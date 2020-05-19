Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonuyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan 289'u yetişkin, 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı Sivas'ta Binali Yıldırım kampüsü içerisindeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurdunda karantinaya alındı.

Miami'den Sivas'a getirilen grupta yer alan 46 yaşındaki Funda Buga ise ABD'den birlikte geldiği "Zeus" isimli köpeğiyle aynı odada karantina sürecini geçiriyor.

Zeus da yurda geldi

Karantina odasında çektiği video ile duygularını anlatan Buga, köpeği Zeus'un tahliye kapsamında uçakla yolculuk yapan ilk evcil hayvan olduğunun söylendiğini aktardı.

Buga, Zeus ile normal zamanda uçak kabininde birlikte yolculuk yaptığını ancak COVID-19 tedbirleri kapsamında köpeğinin kargoda yolculuk yapmak durumunda kaldığını ifade etti.

Uçağın aprona inmesinin ardından Zeus'un hemen kargo bölümünden alındığını ve kendisine teslim edildiğini anlatan Buga, "Su, sevgi, tuvalet ve gezdirilme ihtiyacı hemen göreviler tarafından karşılandı. Bagajlarımız steril edildi, biz sağlık kontrolünden geçtik, ateşlerimiz ölçüldü ve maskelerimiz değiştirildi. Otobüslere sosyal mesafeye dikkat edilerek oturtulduk. Zeus yine otobüste bana sarılarak yurda kadar geldi" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Bu kadarını gerçekten beklemiyorduk"

Buga, yurtta da Zeus'un görevliler tarafından karşılandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Görevliler, 'Biz de seni bekliyorduk' şeklinde Zeus'u karşıladılar. Yurda bizim yerleşmemiz sağlanırken serbestçe dolaştı, polislerle ve sağlık çalışanlarıyla oynadı. İnanılmaz bir sevgiyle karşılandı. Bizi en uygun odaya yerleştirdiler, Zeusla beraber kalıyoruz. Bu kadarı gerçekten benim beklentimin de üstünde. Çünkü onun göreceği muamele benim için çok önemli. Yetişkin bir insanım, karantina sürecinde ben sabredebilirim ve irademi kullanabilirim. Kendime olumlu telkinlerde bulunabilirim, süreci atlatabilirim ancak bana ve başka insanlara muhtaç bir canlının böyle bir şansı yok. Dolayısıyla onun konforu mutluluğu benim için çok önemli."

[Fotoğraf: AA]

"Her şey mevcut"

Giriş katında Zeus'un kolayca dışarı çıkabileceği bir odaya yerleştirildiklerini anlatan Buga, odaya girdiklerinde köpeğinin maması ve mama kaplarının düşünüldüğünü, her şeyin hazır edildiğini söyledi.

Funda Buga, karantina yurdunda her şeyin mevcut olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Karantina boyunca odadan çıkmam yasak, dolayısıyla Zeus'un tuvalet ihtiyacı için göreviler sabah ve akşam gelip alıyorlar onu. Tuvaletini yaptırıp, onunla oynayıp fotoğraflar çektirip geri getiriyorlar. Zeusla ilgili ekstra ihtiyacım olursa her zaman söyleyebiliyorum. Açık söylemek gerekirse buradan gitmesem de olur, harika bir durumdayız. Çok konforlu yaşıyoruz. Her şey için çok teşekkür ederiz, ülkemizde olmaktan çok mutluyuz."