Yaşam
Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu son yolculuğuna uğurlandı21 Eylül 2019 Cumartesi 15:33 - Son Güncelleme 21 Eylül 2019 Cumartesi 16:29
90 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu'nın cenazesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde toprağa verildi.
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 90 yaşında vefat eden Kore gazisi Hamdi Çakıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Boyacılı Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Çakıroğlu için Boyacılı Camii'nde askeri tören düzenlendi.
Çakıroğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Çakıroğlu'nun ailesinin yanı sıra Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Recep Ali Üstün, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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