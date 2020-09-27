Van, Hakkari ve İlçelerinde küçükbaş hayvancılık yapan çiftçiler, koyun sürülerine koç katımına başladı.

Sonbaharda yapılan bu gelenek ile tüm koçlar rengarenk boyandı ve temizlendi, koyunlar da aynı şekilde yıkanıp temizlendi.

Sonra düğün havasında koçlar koyun sürüsüne bırakıldı.

Koyun sürüleri içine bırakılan koçların, sürü liderliği ve kendilerine eş seçmek için yaptıkları dövüşler ilginç görüntüler oluşturdu. Koçlar, birbirlerine dakikalarca kafa vurarak üstünlük sağlamaya çalıştı.

En çok ilgi toplayan koç ise üzerine Türkiye bayrağı yapılan koç oldu.

Ekim ayının ortaları itibarıyla koyunların kış aylarında doğum yapmaları planlanarak koç katımı yapıldığı dile getirildi. Bu işlem ile yaz mevsimi boyunca meralarda, yaylalarda otlayan koyunların artık ahıra dönme zamanının geldiği belirtiliyor.