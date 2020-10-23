Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde yaşayan Alişan Göktepe'nin kışın sobada kullanmak üzere kendi imkanlarıyla hazırladığı odunlar, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Yöredeki bazı vatandaşların daha önce yardımda bulunduğu Göktepe'ye Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından odun, kömür ve kabuk yardımı yapıldı. Yardım, Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt tarafından Göktepe'ye teslim edildi.

[Fotoğraf: AA]

"Allah hepsinden razı olsun"

Enginyurt, odunları çalınan Alişan dedenin durumunu basından öğrendiklerini ve en az kendisi kadar üzüldüklerini söyledi.

İyiliğin amiral gemisi Kızılay olarak bu duruma kayıtsız kalamayacaklarını belirten Enginyurt, "Değerli bağışçılarımızın desteği ile Alişan dedemiz için kışın kullanmak üzere odun, kömür ve kabuk temin ettik. Bu yakacakları kendisine teslim ettik" dedi.

Alişan Göktepe ise zor gününde yanında olan Türk Kızılay ekiplerine teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun. Devletimiz var olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]