İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Doluluk oranı yüzde 22’nin altına kadar geriledi. Kuraklık riskine karşı gözler meteorolojiden gelecek yağış haberine çevrildi.

Önümüzdeki aylarda beklenen yağış görülecek mi? Hangi aylar daha umut verici? Barajlardaki su seviyesi ne zaman yükselecek? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek, merak edilen soruları TRT Haber için cevapladı.

[Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Adil Tek]

En kurak ay eylüldü

Yağışlar haziran ayından bu yana ortalamanın altında seyrediyor. Prof. Dr. Adil Tek, “Yaz aylarının kurak geçeceğini iklim modelleri doğru tahmin etti. İklim modelleriyle, çıkan sonuçları örtüştü. Düşen yağışlar ortalamaların altındaydı. Hazirandan itibaren az yağış görülüyor. En belirgin ay eylüldü. İstanbul’da eylül ayı yağış ortalaması 66 kilogramken, 22’ye kadar indi. Bu, barajlardaki doluluk oranlarını da etkiledi” diyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekim ve kasım aylarında beklenen yağış yine görülmedi. Üstelik aralık ve ocakta da tablonun değişmeyeceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Tek, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra müjdeli haberi veriyor:

“Şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında yağışlar mevsim normallerine, hatta zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İklim modellerine göre, kış kurak geçecek. Ama bahar ayları umut verici.”

İstanbul’a kar müjdesi

Özellikle büyükşehir barajlarındaki su seviyelerinin çok düştüğünü söyleyen Prof. Dr. Tek, önemli bir uyarı yapıyor:

“Kış aylarında yaşanacak yağışlar, barajları en azından bu seviyelerde tutacak. Baraj seviyeleri belki bir-iki puan daha aşağı düşebilir. Bunun için suyla ilgili yerel ve merkezi yönetimler, toplumsal bir kampanya yürütmeli. Su konusunda vatandaşlarda da duyarlılık olması gerekiyor.”

Merak edilen bir başka konu ise İstanbulluların hasret kaldığı kar yağışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği… Bu, aynı zamanda baraj doluluk verilerini de yakından ilgilendiren bir ayrıntı. Prof. Dr. Tek, “İklim modellerine göre aralık ve ocak aylarında sıcaklıklar biraz da mevsim normallerinin üzerinde gözüküyor. Genel olarak kar yağışı gözükmüyor ama arada bir-iki tane sistem gelişebilir. Ancak şubatta ve martın başında kar yağışı görülebilir” tahmininde bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

İklim değişikliği yağışları azalttı

Yağışların azalmasının iklim değişikliğiyle ilgili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tek, “Küresel bir olay… Yağışların karakteri, frekansları değişiyor. Ekstrem sıcaklık sayısı artıyor. İklim değişikliği, bir enerji problemi. Bu sirkülasyonun normale dönmesi için enerji probleminin çözülmesi gerekiyor” diyor.

Prof. Dr. Tek, yapılması gerekeni ise şöyle anlatıyor:

“İklim değişikliğinin çözümü için ‘kuyu mekanizması’ gerekiyor. Orman alanları artırılmalı. Böylece atmosferdeki karbondioksit tekrar toprağa döndürülmeli. Mümkün olduğu kadar ağaç dikilmeli.”