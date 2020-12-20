İzmirli Nurcan ve Ümit Eşer, 15 yıldır terk edilen travmalı hayvanları sahipleniyor. Çiftin evinde 13 köpek yaşıyor.

Hasta olmalarından çok korktuğunu söyleyen Nurcan Eşer, "Mesela biz hasta olalım. Hayatta doktora gitmeyiz en son raddeye kadar. Ama bunların en ufak mama yememesi durumunda bir ayağımız veterinerde." dedi.

Birbirinden şirin köpeklerin en mutlu olduğu anlar ise gezi saati.

Ümit Eşer de bunun da bir zorluğu olduğunu anlatarak, "Şu anda gördüğünüz gibi grup halinde çıkarınca mutlaka kontrolü sağlaması zor oluyor ama onların enerjisi yeterli oluyor. O sevgi başka bir şey."

Çift, evlerinde ikisi engelli 6 da kedi besliyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Volkan Balamir