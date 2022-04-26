Deyimin ortaya çıkış hikayesi, Burdurlu bir çobanın yaşadıklarına dayanıyor.

Çoban, İnsuyu Mağarası'nın kenarında keçilerini otlatırken uyuyakalmış. Bir süre sonra gözünü açtığında etrafında hayvanlarını görememiş.

Yana yakıla keçileri aramış ama bulamamış. Telaşla sağa kola koştururken karşılaştığı köylülere “Keçileri kaçırdım, şimdi ne yapacağım” deyip durmuş.

Çobanın telaşını gören köylüler kolları sıvayıp keçileri aramaya başlamış. Köylüler, İnsuyu Mağarası'na yaklaştıklarında keçilerin çobanın son olarak söylediği yerde olduğunu görmüş.

Yaşanan bu olayın ardından köy halkı, çobanın aklını kaybettiğini düşünüp “Keçileri kaçırdı” demeye başlamış.



İşte köy halkının olayın ardından kullandığı bu söz günümüzde aklını kaybeden veya delirme noktasına gelen kişiler için hala kullanılıyor.