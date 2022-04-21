Ortaca girişindeki hurdalık bölgede “otomobil mezarlığı” diye biliniyor. Alan geçmişi günümüze taşıyan bir açık hava müzesi gibi.

50’lerden 60’lara, 70’lerden 80’lere birçok otomobilinin bulunduğu klasik otomobil mezarlığı aslında bu otomobillerin yeniden tıkır tıkır çalışmasına ön ayak oluyor.

Meraklıları için yeniden restore ediliyorlar

Alanda Ford, Chevrolet, Mustang gibi ikonikleşmiş birçok markanın klasik otomobili var...

Sahiplerinin terkettiği klasik otomobiller burda toplanıyor.

Otoyol kenarında yer alan ve özellikle yoldan geçenlerin büyük ilgisini çeken klasik otomobil mezarlığının ziyaretçileri eksik olmuyor. Yaz aylarında ise ziyaret için sıra bile oluyor.

Meraklısının satın aldığı hurda araçlar aynı alandaki atölyede maharetli ustaların tezgahında 'restore' ediliyor.

Aracın durumuna ve yedek parça teminine dikkat ediliyor

Bu kaporta ustalarından biri Ramazan Çiftçi... 45 yıldır motor çalıştırıyor, pasta cila yapıyor... Son 5 yıldır ise gözdesi nostaljik araçlar:



“Restore edilecek araçlar için gerekli parçaları da bazen kendimiz üretiyoruz. Çünkü orijinali ya artık yok ya da bulmak çok zor. Araç satın almak isteyenler özellikle parça durumuna dikkat ediyorlar çünkü. Üretemeyeceğimiz bazı paçaları ithal ediyoruz. Genelde 59 ve 57 model Chevrolet birkaç tane Mustang yaptık. Çoğu parçasını kendin yapıyorsun kendin kıvırıyorsun. Sonra yaptığın işe bakıyorsun, zevk duyuyorsun. 6 ayda çıkan da var, bir senede çıkan da. Parça eksik olursa bir seneyi de geçebiliyor.”

Gençlerin çıraklık ömrü 10 gün sürüyor

Ramazan usta da mesleğinin gençlerden rağbet görmemesinden yakınıyor:

“Genellikle yaz tatillerinde bazı gençler çırak olmak için hevesle bize geliyorlar. Ancak yaptığımız iş öyle kolay değil. Bir bakıyoruz 10 gün içerisinde işi bırakmışlar. Ben bu işe isteyerek başladım ve çok zevk alarak yapıyorum. 62 yaşındayım daha yeter demiyoruz yani. Allaha şükür sağlığımız yerinde. Herhangi bir şey olmazsa sonuna kadar gideceğiz.”

"Polis de olayım Ferrari de alayım"

Yahya Katip ise 12 yaşında bir çırak. Babası Muhammed Katip atölyede boyacı ustası... 7. sınıfa giden Yahya, okuldan arta kalan zamanlarında babasına ve Ramazan Usta’ya yardım ediyor. Klasik otomobil tutkusu şimdiden ruhuna işliyor...

“Atölyede macun, zımpara ve boya işlerinde ustalara yardım ediyorum. Klasik arabaları çok seviyorum. Ben polis olmak istiyorum ama sonraki büyük hayalim bu arabalardan birine sahip olmak. İnşallah Polis de olayım Ferrari de alayım..”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu