Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kaybolan keçisini dronla buldu
Mersin'in Dağlı köyünde çobanlık yapan Mesut Topal, kaybolan keçisinin yerini dronla buldu. Topal, beline bağladığı iple keçisini kayalıktan kurtardı.
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Dağlı köyünde çobanlık yapan üniversite mezunu Mesut Topal, kaybolan keçisini teknolojiyi kullanarak buldu.
Kayalıkta mahsur kalan keçisinin yerini dronla belirleyen Mesut Topal, beline ip bağlayıp sarp kayalığa indi.
Topal, keçisini arkadaşlarının yardımıyla bulunduğu yerden kurtardı.
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