Kış aylarında bolca tüketilen kestanenin hasadı başladı. Sofraya gelmesi hayli emek isteyen kestane, Kastamonu'nun sahil köylerinin geçim kaynağı. Kestane sırık yardımıyla dalından koparılarak toprağa düşürülüyor, özenle toplanıyor. Zorlu çalışmanın ardından toplanan kestanelerin işlenmesine geçiliyor.

Küçük kestaneler elekten geçirilerek ayrılıyor. Bu aşamada temizlenip parlatılıyor. Büyük emekle toplanan kestaneler, kalite ve boyutuna göre alıcı bulduğu pazarda kısa sürede tükeniyor.

Kastamonululara göre en kaliteli kestane kendi illerinde yetişiyor: “Kastamonu kestanesi daha güzel, tatlıdır. Damak tadına daha uygun bir lezzeti vardır. Bu yüzden meşhur ve çok talep görüyor. Diğer kestaneler 3 lira ise tüccar buna seve seve 5 lira veriyor."

Haber-Kamera: Semih Yüksel