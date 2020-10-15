Kastamonu’nun "Yıldız Ablası" erken saatlerde geçiyor sandığın başına. Elinde ayakkabı boyası ve fırçasıyla tam 13 yıldır alın teri döküyor.

Yıldız Dicel aslında boya sandığını oğlu için almış. Ancak oğlu ayakkabı boyacılığı yapmayınca iş başa düşmüş. Gücenmeden gocunmadan oturmuş sandığın başına…



Vazgeçmemiş mesleğinden: "Bir oturuyorum boyamaya başlıyorum işim bitince gidiyorum. O günkü duruma bağlı beş boyarım on boyarım gücüme de bağlı biraz…"

"Paranın erkeği kadını mı var?"

Bir kadının ayakkabı boyacılığı yapmasının yadırganmasına da şaşırıyor emektar Yıldız Dicel: "Erkeği kadını mı var? Erkek işini yapmaktan severim, imrenirim bir kadının o işi yapmasına, hoşuma gider. Paranın erkeği kadını mı var?"



Kadın boyacıyı vatandaşlar da takdir ediyor: "Çoğu kimsenin cesaret edemediği bir iş helal olsun… Diyecek bir şeyimiz yok Yıldız ablamıza. Özellikle kadın olduğu için sağdan soldan gelen insanlarımız şaşırıyorlar…”



Dicel'in işine bağlılığı herkeste saygı uyandırıyor. Dicel ise boya sandığının başında daha uzun yıllar mesleğini yapmak istiyor.

