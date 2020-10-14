Kenan ve Melice Gündüz çifti Artvin'de yaşıyor. Onların hayatı Melice Gündüz’e konulan göğüs kanseri teşhisi sonrası değişti.

8 yıl süren tedavinin başarıyla sonuçlanmasının ardından, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde çalışan Kenan Gündüz emekli oldu ve hayatını eşinin sağlığına adadı.

Doktorların tedavi devam ettiği süre boyunca stresten uzak bir yaşam önerisi üzerine Gündüz çifti, atıl durumda olan kamyon kasasını orman içerisinde eve dönüştürdü.

"Ormana zarar vermek istemedim"

Çift, hem maliyetinin az olması hem de doğaya zarar vermemek için bu yöntemi seçti. Ardanuç ilçesi Ferhatlı köyündeki yaylada 40 metrekarlik alana ev yaparak sakin bir hayat yaşamaya başladılar. Gündüz çifti, boş zamanlarını da meyve ağaçlarını aşılayarak geçiriyor.

60 yaşındaki Kenan Gündüz ise, ormana zarar vermek istemediğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Keresteden yapmış olsam ormana zarar vereceğim. Ormana zarar vermemek için hurdacıdan kamyon kasası alarak yapmayı düşündüm. Hem daha ucuz hem de daha zararsız olacağını düşünerek yaptım."

"Stresten kurtardı beni"

60 yaşındaki Melice Gündüz, eşinin ona çocuk gibi baktığını ve sağlığına kavuşmasında yardımcı olduğunu söyledi.

"Her dediğimi de yaptı. Stresten kurtardı beni. Temiz hava, araba sesi yok. Canımız sıkılınca ormana doğru gidiyoruz geliyoruz. Beton evde durdukça stres oluyordum."

Haber: Fatih Tüysüz