Yayılış alanları, kent içi yerleşim yerlerindeki etkiler nedeniyle sürekli daralan bitkinin popülasyon yoğunluğunun gitgide azalması dolayısıyla Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından çok tehlikede (CR) kategorisine alındı.

Balıkesir ve çevresinde uzun yıllardır yapılan arazi çalışmalarına rağmen doğal habitatlarında bulunamayan bitki, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Endemik Bitkiler” konulu seminerde konuşmacı olan Prof. Dr. Fatih Satıl’ın bahsetmesi üzerine dikkatli bir öğretmenin bitkiyi gördüğünü söylemesi üzerine yeniden bulundu. Öğretmen Baki Dilek’in bahsettiği alana hemen incelemeye giden Satıl, Balıkesir’de yeniden bitkinin izine ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Bitki, Balıkesir Üniversitesi Botanik Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Balıkesir Kent Konseyi iş birliğinde In-Situ koruma yöntemi ile yerinden özel olarak alınarak Balıkesir Kent Konseyi bahçesinde uygun bir alana taşındı.

Bir kısmı da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Burhaniye’de hizmet veren ve ülke çapında tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği ile Ar-Ge çalışmalarında önemli bir konumda olan BAÇEM'e gönderilerek koruma altına alınmış olacak, diğer yandan da BAÜN iş birliğiyle doku kültürü çalışmaları yapılacak.