Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Boğaz köyünün sakinleri, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

Onarım ve bakım çalışmaları tamamlanan tandırlarda ekmek pişiren kadınlar, bir yandan da yastık ve yorganlar için yün çırptı.

Çeçil peyniri de hazırlayan kadınlar, yorgunluklarını semaver çayıyla giderdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi ve kar yağmaması, köylüleri sevindirdi.

Arpaçay'a bağlı Küçük Boğaz köyünde havanın sıcak olması, köylülerin kış hazırlıklarını da uzattı.

Hayvanlarını ahıra sokmadan merada otlatma fırsatı bulan köylüler, ahırları, evleri ve kümeslerini tamir edip eksikleri tamamlayarak, kışı daha rahat geçirmenin planını yapıyor.

Köyde bir taraftan da kışın tüketilecek yiyeceklerin üretimi sürdürülüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Tandır geleneğinin devam ettiği köyde yaşayan 43 yaşındaki Yurdagül Demirel de eşi ve çocuklarının yardımıyla kış hazırlıklarını yapanlardan...

Tandır yakarak ekmek pişiren Demirel, kışın en çok yaptığı işlerden olan ekmek pişirmenin neredeyse tarih olacağını belirterek, köyde çok fazla tandır kalmadığını söyledi.

Hayatı boyunca tandırda ekmek pişirdiğini dile getiren Demirel, haftada yaklaşık 2 kez tandır ekmeği hazırladığını anlattı.

Yün çırpan, yöresel peynir olan çeçil yapan Yurdagül Demirel, akrabalarıyla birlikte semaver çayı hazırlayarak, yorgunluğunu atmaya çalıştı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaynak: DHA