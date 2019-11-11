Önce fındıklar kavruluyor. Ardından ezilerek odun ateşinde kaynatılan ağdayla karıştırılıyor.

Bir saat dinlendirildikten sonra hamur topları haline getirilen Boyabat Ezmesi'nin son olarak da üzerine ceviz konuyor.

Ana ham maddesi fındık olan ezme, Sinop'un Boyabat ilçesinde yapılıyor.

Tam bir enerji deposu olan bu lezzet hala geleneksel usullerle bakır kazanlarda yapılıyor.

Boyabat Ezmesi, yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Kaynak: TRT Haber