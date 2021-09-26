Doğası ve sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars´ın Sarıkamış ilçesinde, sonbahar mevsiminin başlamasıyla doğa ve yaban hayatında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Bir yandan zirveleri karla kaplı dağlar,diğer yandan ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Keklik Deresinde akan şırıl şırıl sular, av peşine düşen kızıl şahin, yavrularıyla uçmanın yorgunluğunu bir ağacın dalında atan saka kuşları, renga renk kelebekler, dere kenarında yüzmenin ve yıkanmanın keyfini yaşayan yeşilbaş ördekler, doğanın güzelliğini sergiliyorlar.

Akşam saatlerinde ise kargalarla kaplı gökyüzü dikkat çekiyor.