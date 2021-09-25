Haber Giriş: 25 Eylül 2021 Cumartesi 12:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitki çeşitlerinin kaydı için elektronik başvuru
Bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyenler, elektronik ortamda da başvuru yapabilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu çerçevede bitki çeşitlerini kayıt altına aldırmak isteyen kişi ve kuruluşların başvuruları, elektronik ortamda da yapılabilecek.
Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca oluşturularak elektronik ortamda sunulan belgeler, başvuru sahibinden veya kuruluşlardan istenmeyecek.
Etiketler: Resmi Gazete Tarım ve Orman Bakanlığı
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