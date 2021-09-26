Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yozgat'ta yaban hayatı, ormanlık alanda kurulan fotokapanlara yansıdı. Görüntülerde hayvanların doğal yaşam alanları ve su ihtiyaçlarını giderdiği anlar yer alıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Yozgat Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için Yozgat’taki ormanlık alanlara fotokapanlar yerleştirildi.
Fotokapanlar tarafından kurt, vaşak, ayı, tavşan ve kuş görüntülendi. Hayvanların su ihtiyaçlarının giderildiği görüntülerde yer aldı.
Ormanlık alanlara kurulan fotokapanlarla hem yaban hayatının artış ve azalışları kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçmek amaçlanıyor.
Etiketler: Doğal Yaşam Milli Parklar Yozgat
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