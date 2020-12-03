Yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve şimdi de karantinada bulunan vatandaşlar...

Üsküdar Belediyesi Aşevi, uzun yıllardır olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği sağlamaya devam ediyor.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle oturarak yeme-içme hizmeti vermeye ara veren aşevi, bunun yerine sıcak yemekleri vatandaşların kapılarına kadar servis ediyor.

Hazırlanan yemekleri muhtaç kişi sayısına göre porsiyonlara bölen aşevi aşçıları, gelen talebe göre ise sıcak yemeğin yanında kahvaltı ve kuru gıda hizmeti de sağlıyor.

Günde 3 bin 500 porsiyon

Üsküdar Belediyesi Aşevi sorumlusu Mevlüt Öztürk, yemekleri hasta yemeği mantığı ile hazırladıklarını söylüyor.

Yağ ve tuz oranını asgari düzeyde tutarak yemekleri hazırladıklarını anlatan Öztürk, bunun nedeninin ise yaşlılar olduğunu vurguluyor.

Bine yakın ailenin sıcak yemek hizmeti aldığı Üsküdar Belediyesi Aşevi’nde günlük 3 bin 500 porsiyon yemek, başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yemekler sabah 9’dan itibaren dağıtım ekiplerince adreslere ulaştırılmaya başlarken, aşevi aşçıları aynı saatlerde bir sonraki günün yemeklerini hazırlamaya başlıyor.

Sefer tasları içerisinde gelen mektuplar

Aşevi aşçıbaşısı Aşkın İrdem, pandemi süresince işlerin daha da yoğunlaştığını söylüyor.

Bunun nedeninin yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerinin yanında karantinada yemek yapamayacak durumda olan koronavirüs hastalarına da sıcak yemek hizmeti veremeye başladıklarını vurgulayan İrdem, bu kişilere yemekleri sefer tasları yerine tek kullanımlık kaplarda ulaştırdıklarını anlattı.

Bu süre zarfında çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi Aşkın İrdem.

Evlerden geri dönen sefer taslarının içinde teşekkür mektupları ile birlikte dualar da aldıklarını açıklayan İrdem, “Allah herkese hem para kazanıp hem hayır duası almayı nasip etsin” diyor.

Farklı ilçelerden gelen yemek talepleri

Üsküdar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Bağlar, yemek hizmetini özellikle 65 yaş üstü, kimsesi olmayan, engelli ve yardıma muhtaç kişilere ulaştırmaya çalıştıklarını söylüyor.

Bunların yanında kendilerine koronavirüs nedeniyle karantinada olan vatandaşlardan da yemek talepleri geldiğini, kendilerinin de bu ricaları kırmamak adına sıcak yemek hizmetini karantinada bulunan vatandaşlara da vermeye başladıklarını vurguluyor Bağlar.

Gelen talep doğrultusunda yapılan sosyal incelemenin ardından haftanın 7 günü yemek hizmetini sunmaya devam eden aşevine Üsküdar ilçesi dışından da çok sayıda sıcak yemek talebi geliyor.

Sundukları hizmetin yanı sıra bir o kadar da vatandaşlardan bağış aldıklarını söyleyen Özlem Bağlar, bunun insanlar adına ne kadar güzel işler yapıldığının kanıtı olduğunun altını çiziyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

