Mardin'de yaşayan 16 yaşındaki Ceren Bağış'a, küçük yaşta gece körlüğü teşhisi kondu. Yaşı ile birlikte görme yetisindeki kayıp da ilerledi.

Ceren'in annesi Selva Yavaş, kızı için umut bekliyor:

"Babası vefat ettiği zaman yoktu bir şeyi, sonra 4 yıl geçti kızım böyle oldu. Gittikçe zaten bir tanesi kapandı bir tane kalmış onu bari kurtarmak isteriz."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Bu tedaviyi olmak istiyorum"

Büyüteçli gözlük kullanan Ceren'in bir gözü yüzde 5, diğeri ise sadece yüzde bir görüyor.

Ceren'e Kayseri'deki özel bir hastanede kök hücre nakli önerildi. Ancak genç kızın umudu maddi yetersizliğe takıldı.

Birinin desteği olmadan bir yerlere gidemeyen Ceren, hastalığın zorluğunu şöyle anlatıyor:

"Tek başıma gitmeyi, yürümeyi daha çok istiyorum ama olmuyor. Ameliyattan sonra bir gözüm yüzde 15, diğeri yüzde 5 veya yüzde 6 görecek ama o da sadece yüzde 15 görmeyecek her 6 ayda bir daha çok yükselecek, bu tedaviyi olmak istiyorum."

Tedavi için 100 bin lira gerekiyor

Ceren'in kök hücre tedavisi için yaklaşık 100 bin lira gerekiyor.

Tedavi giderlerinin karşılanması amacıyla Ceren Bağış için yardım kampanyası başlatıldı.