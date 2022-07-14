Sis, Karadeniz yaylalarının olmazsa olmazı. Kimi zaman günlerce sürüyor ve yaylacıları güneşe hasret bırakıyor. Gümüşhane'de çocuklar, yaz mevsiminin güneşli geçmesi için dua ediyor.

"Kuza kuza kut kuza. Allah'tan güneş isteriz, hatunlardan kaymak isteriz, verene bin bereket, vermeyene başım kadar posbol. Sonunda da amin diyoruz. Güneş açıyor, biz de geziyoruz."

'Kuza Kuza' geleneği asırlardır yaşatılıyor. Çocuklar, dillerinde asırlardan süzülüp gelen bir tekerleme ile ellerinde poşetlerle geziyor. Ev ev dolaşıp ekmek, tereyağı ve peynir istiyor. Yayla sakinleri, onları boş çevirmiyor.

Geleneğin en güzel yanı toplanan bütün yiyeceklerin hep birlikte yenilmesi. Çocuklar gün sonunda aynı sofrada buluşuyor, ekmeği, tereyağı ve peyniri birlikte tüketiyor. Afiyetle yenen yemeğin ardından çocuklar, güneşli bir yaz olması için dua ediyor.

Haber: Hüseyin Atmiş

Kamera: Fatih Ayaz