Yılmaz Şahin, hep ressam olmak istemişti. 8 yaşındayken kurduğu hayalini, 40 yıl sonra çocuklarının pastel boyalarıyla gerçekleştirdi.

Oturduğu sokağı, evinin duvarını, mahalledeki çocukların pastel boyaları ile renklendirmeye başladı.

Sadece farkındalık yaratmadı, çocuklara da ilham oldu yaptıkları. Çocuklari bilgisayar başında vakit geçirmek yerine Yılmaz Şahin'in yanında aldılar soluğu ve hepsi birer küçük ressam oldu.

Mahallesinde ona tuval olabilecek yüzlerce duvar var

Yılmaz Şahin, işinden çıkıp evine gider gitmez ikinci mesaisine başlıyor. Mahallenin bakımsız duvarları onun sayesinde renkleniyor. Komşuları bundan hayli memnun.

Şahin, eğitim alıp daha da profesyonel resimler çizmek istiyor çünkü mahallesinde ona tuval olabilecek daha yüzlerce duvar var.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Volkan Yazıcı