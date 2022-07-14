Türkiye'den Medine'ye gelen ve daha sonra geçtikleri Mekke'de hac görevlerini tamamlayarak hacı olan Müslümanlar, kutsal topraklara veda ederken, hac yolculuğuna Mekke'den başlayan hacıların da ikinci durak Medine'ye intikalleri sürüyor.

Suudi Arabistan'da bulunan Türk hacılardan ilk hac kafilesi bugün Cidde Uluslararası Havaalanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Türk hacıların son kafilesi ise 8 Ağustos'ta Medine'den Türkiye'ye dönecek.