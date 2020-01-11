Yaşam
Kağıt toplayan çocuğa yardım eden vatandaş kamerada11 Ocak 2020 Cumartesi 22:55 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 23:20
Malatya'da bir vatandaş, sokakta kağıt toplayan çocuğa yardım etti, o anlar kameraya yansıdı.
Malatya'da Battalgazi ilçesinde çöplerden plastik ürün ve kağıt toplayan bir çocuk, bulduğu metal parçaları da arabasına atmak istedi.
Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, metal parçaları ayağıyla katlayarak çocuğa yardımcı oldu.
Vatandaşın çocuğa yardım etme anları kameraya yansıdı.
Kaynak: AA
Etiketler: yardım malatya kağıt toplayan çocuk