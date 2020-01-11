Malatya'da Battalgazi ilçesinde çöplerden plastik ürün ve kağıt toplayan bir çocuk, bulduğu metal parçaları da arabasına atmak istedi.

Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, metal parçaları ayağıyla katlayarak çocuğa yardımcı oldu.

Vatandaşın çocuğa yardım etme anları kameraya yansıdı.

Kaynak: AA