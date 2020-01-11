İlyun Bürkev 11 yaşında. Küçük yaşta adını dünyaya duyurdu. Yeteneğini aldığı eğitimlerle geliştiren Bürkev, yurt içinde ve yurt dışında birçok solo konser verdi, yarışmalara katıldı.

6 uluslararası piyano yarışmasına katılan Bürkev'in Fransa'da, Hırvatistan'da ve İspanya'da birincilikleri oldu.

"İlk yarışmada çok heyecanlıydım. Sonra selam verip oturduğum zaman üzerimden bir yük kalktı sanki."

4 birincilik kazanan İlyun, son olarak İstanbul'da düzenlenen Değer Zirvesi'nde "Sanatla İlham Veren Genç Yetenek" ödülünü aldı.

Bürkev'in anne ve babası da gururlu. Onun için müzik, barış ve sevgi demek. İlyun'un geleceğe dair de büyük planları var.

"İlerideki hayallerim Batı müziği ve Türk Doğu müziği ile dünya müziğini birleştirerek bir orkestra kurmak istiyorum ve ülkemi bu orkestra ile temsil etmek istiyorum."

Haber: Sena Ünal

Kamera: Erdinç Kızılgedik