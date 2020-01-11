Yaşam
Aç kalan kuşlar yem fabrikasına akın etti11 Ocak 2020 Cumartesi 10:36 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 12:10
Muş’ta, doğada yem bulamayan kuşlar çareyi yem fabrikasını mesken tutmakta buldu. Kuşların fabrikaya akın etmesi ise renkli görüntüler oluşturdu.
Muş’ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Toprak örtüsünün karla beyaza bürünmesi nedeniyle doğada yem bulamayan kuşlar, çareyi yem fabrikasına sığınmakta buldu.
Kuşların yem fabrikasındaki görüntüleriyse adeta büyüledi. Yaklaşık 6 ay kuşların mesken tuttuğu fabrikanın sahipleri ve çalışanları durumdan son derece memnun.
Çalışanlar, kış mevsiminde hayvanların aç kalmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.
Haber: Şahin Şahin
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