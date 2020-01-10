Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa İlçesine bağlı Nuh Köyü İlkokulu öğrencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bir video çekti.

İlkokul öğrencileri daha önce Okul Öğretmenleri Ömer Sezer’in öncülüğünde hazırladıkları "Yaşlılar Yalnız Kalmasın" projelerini haberleştirerek, kamuoyuna duyuran muhabire video çekerek, muhabirin gazeteciler gününü kutladı.

Öğrencilerin çektikleri videoda, bir öğrenci elektrikli süpürgeyi kamera, diğer öğrenci de süpürgenin hortumunu mikrofon yaptı.

Videoda röportaj yapılan bir öğrenci, "Merhaba abi, beni unutmadığını sanıyorum. Gazeteciler gününü kutluyorum" dedi.

Diğer öğrenci ise, "Her şey için teşekkür ederim, gazeteciler gününüz kutlu olsun.” dedi.

Videonun sonunda ise, tüm öğrenciler hep birlikte tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: TRT Haber