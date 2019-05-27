Yemek için arkadaşlarınız ya da aileniz yanınızda olmayabilir. Japonya ise yaşlı nüfusu oldukça fazla olan bir ülke. Buna bir çözüm üretildi. Kimsesi olmayanlar ve yalnız kalmak istemeyenler için yeni bir servis var. Adı "Family Romance". Bu kiralama servisi ülkedeki insanların aile veya arkadaş kiralamasını mümkün kılıyor.

Uygulamadan yararlanan Kazushige Nishida, 2 "kiralık" akrabasını evine yemeğe davet etti.

Nishida, eşinin hastalanıp hayatını kaybettiğini ve kızlarının da evden ayrıldığını söyledi.

"Bu yüzden eve geldiğimde kendimi yalnız hissediyorum. Kiralık ailem beni ziyaret ettiğinde karıma duyduğum üzüntüyü düşünüyorum ve onlara nezaket göstermeye çalışıyorum."

Kullananların yüzde 98'i memnun

Nishida, kiralama hizmetini, bundan yararlanan yaşlı kadınla ilgili bir televizyon programı izlerken öğrendi. Son 2 yılda 9 kez kullandığı uygulamadan, genellikle 3-4 ayda bir yararlanmaya çalışıyor. Hizmetin kişi başı kiralama ücreti ise 200 dolar.

Konsept bazıları için sıra dışı görünse de Nishida bu hizmetin giderek daha popüler olacağını düşünüyor. Çünkü Japonya'nın yaşlı nüfusu giderek artıyor ve insanların çoğu yalnız ölüyor. Çoğunun doktoru ve bakıcısı olmasına rağmen aileleri yok.

2010 yılından beri faaliyet gösteren "Family Romance" adlı servis, ayda 250 kadar kiralık aile veya arkadaş talebi alıyor. Ayrıca, hizmetlerini kullanan kişilerin yüzde 98'i uygulamadan memnun kalıyor.

Kaynak: Associated Press