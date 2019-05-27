Gazzeli 5 yaşındaki minik Velid el-Karyenavi, sırtında işlemeli yeleği, başında fesi ve elinde defiyle, Bureyc mülteci kampının sokaklarında sahur vakti amcasıyla birlikte dolaşarak bölge sakinlerini uyandırmak için maniler söylüyor.

Henüz 5 yaşında olmasına rağmen sabah namazından yaklaşık iki saat önce Bureyc mülteci kampının sokaklarını arşınlamaya başlayan Velid, dilinin döndüğü kadar ramazan manilerini söylüyor, amcasının davuluna minik defiyle eşlik ediyor.

Bölge sakinleri tarafından da çok sevilen Velid, siyah şalvar, beyaz gömlek, işlemeli yeleği ve fesiyle sokakları dolaşırken sık sık kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bureyc kampının ramazan neşesi haline gelen Velid'in fotoğrafları sosyal medyada yayınlanıyor.

Gazzeli küçük Velid, ramazan davulculuğu mesleğini çok sevdiğini, geçen ramazan ayında davulun sesini duyar duymaz izleyebilmek için evlerinin penceresine koştuğunu anlattı.

Velid'in sahur heyecanı

Amcasının ramazan davulculuğu yaptığını söyleyen Velid, "Ramazan ayının başında amcama eşlik etmek istediğimi söyledim. Amcam da kabul etti. Çok mutlu oldum. Sahur vaktinin gelmesini dört gözle bekliyorum" dedi.

Velid, ramazan ayının başından bu yana bir gece bile aksatmadan amcasına eşlik ettiğini, birlikte Bureyc Kampının sokaklarında dolaştıklarını, sabah namazından önce insanları sahura uyandırmak için davul ve def eşliğinde maniler söylediklerini anlattı.

"Bu ramazan ayında ve gelecek senelerde de sahur vakitlerinde amcama eşlik etmeyi çok isterim" diyen Velid, ramazan davulculuğunu çok sevdiğini söyledi.

Gazze'nin en küçük ramazan davulcusu

Velid'in amcası İbrahim el-Karyenavi ise yeğeninin küçük yaşına rağmen ramazan davulculuğuna duyduğu muhabbet ve istek karşısında gurur ve mutluluk duyduğunu vurguladı.

"Velid her gece bana eşlik ediyor, ramazan davulculuğu mesleğini çok seviyor. Henüz 5 yaşında olmasına rağmen bu mesleği öğrenmek istiyor" diyen Karyenavi, şunları söyledi:

"Velid'in bu isteği karşısında ona mesleğin inceliklerini öğretmeye başladım. Öncelikle ramazan davulculuğuna has kıyafetler ile küçük bir def aldık. Daha sonra da insanları sahura uyandırmak için söylediğim manileri öğretiyorum."

İbrahim, yeğeninin gelecek senelerde mesleğini layıkıyla yerine getiren ve rağbet gören bir ramazan davulcusu olacağını belirtti.

Bölge sakinlerinin neşesi

Velid ile fotoğraf çektiren 16 yaşındaki Gazzeli Muhammed Ebu Suleyh, "Daha önce hiç bu kadar küçük bir ramazan davulcusu görmemiştim. Velid, çok yetenekli bir çocuk; sesi çok güzel ve defiyle çaldığı melodik ritimlerle halkı sahur için uyandırıyor" dedi.

Ebu Suleyh, bölge sakinlerinin Velid'in güzel sesiyle uyanmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA