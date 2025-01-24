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Yaşam
AA 24.01.2025 17:32

İzmir'deki öğretmenler Doğu'daki köy çocuklarının bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Kars, Ardahan ve Iğdır'daki 3 köy okulunda öğrenim gören öğrencilerin, İzmir'deki öğretmenlerin gönderdiği bisiklet hediyeleriyle hayalleri gerçekleşti.

İzmir'deki öğretmenler Doğu'daki köy çocuklarının bisiklet hayalini gerçekleştirdi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Aliağa Cumhuriyet İlkokulu'nda yürüttüğü "İyilik Gönülleri", "Velespitim Pırıl Pırıl" ve "Bir Dilek Tut" projeleri kapsamında daha önce Doğu Anadolu'da görev yapan öğretmenler Melek Özel ve Berna Gürler çalışma yürüttü.

Öğretmenlerin temin ettiği 42 bisiklet, Kars Alçılı Köyü İlkokulu, Iğdır Tuzluca Eğrekdere Köyü İlkokulu ve Ardahan Göle Tahtakıran Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilere gönderildi.

İzmir'den gelen hediyelerle hayallerini gerçekleştiren öğrenciler, yarıyıl tatilini pedal çevirerek geçiriyor.

"Çocuklarımız çok sevindiler"

Projeye destek vererek bisikletleri öğrencilere ulaştıran Kafkas Üniversitesinde görev yapan öğretim görevlisi Üstüner Baki, 3 ildeki 3 köy okulunda öğrenim gören 42 öğrenciye bisikletleri teslim ettiklerini söyledi.

Köydeki çocukların bisikletlerle yarıyıl tatiline daha da mutlu girdiğini ifade eden Baki, "Proje yürütücülerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Buradaki çocuklar çok mutlu oldular. Bu durum belki öğrencilerin hayatlarında çok önemli bir yer edindi. Bu mutlu anı paylaşmak isterim, çok güzel bir ortam oldu, çocuklarımız çok sevindiler." dedi.

İzmir'deki öğretmenler Doğu'daki köy çocuklarının bisiklet hayalini gerçekleştirdi

Baki, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna gönül köprüsü kurulduğunu anlatarak, "Öğrencilerimizin çocukluk hayallerinden bir tanesi de bisiklet sahibi olmaktı. Bu bağlamda çocukların mutlu olması çok önemli, İzmir'den Kars’a bir gönül köprüsü kuruldu. Bunlar güzel projeler, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Proje yöneticileri Berna Gürler ve Melek Özel de bisikletlerin çocukların hayal güçlerine yol arkadaşlığı yapacağını belirterek, öğrencilere mutluluk ve başarı diledi.

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