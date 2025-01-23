Koruyucu aile sayısı artıyor, çocuklar sevgiyle büyüyor

Bir çocuğun kalbini ısıtan en büyük mucize, sevgi dolu bir yuva... Yetiştirme yurtlarındaki binlerce çocuk, bir gün onları şefkatle saracak ailenin hayaliyle büyüyor. O hayal, bir dokunuşla gerçeğe dönüşebilir… Koruyucu aile sistemi, bu umudu gerçek kılmanın kapılarını aralıyor.

Türkiye’de son yıllarda giderek daha fazla aile, bir çocuğun hayatına dokunmanın sorumluluğunu üstleniyor. 2012 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlayan “Gönül Elçileri Projesi” bu sistemin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

[Grafik: TRT Haber]

10 bini aşkın çocuk koruyucu ailesiyle yaşıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın özverili çalışmaları her geçen gün daha fazla çocuğun hayata umutla bakmasına vesile oluyor. Öyle ki bugün koruyucu ailelerin kanatları altında sevgiyle büyüyen çocukların sayısı 10 bin 428’e ulaştı.

İstanbul, koruyucu aile sayısında en yüksek oranla öne çıkıyor. Son verilere göre İstanbul’da bin 256 çocuk, koruyucu ailesinin yanında sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme fırsatı yakalıyor. İzmir 528 çocukla ikinci sırada yer alırken Ankara 502 çocukla üçüncü sırada, Adana 458 çocukla dördüncü sırada, Kayseri ise 421 çocukla beşinci sırada bulunuyor.

[Grafik: TRT Haber]

Koruyucu aile olmak için hangi şartlar aranıyor?

Peki kimler koruyucu aile olabiliyor? Koruyucu aile olabilmek için aranan ilk şart, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek. 25-65 yaş aralığında, en az ilkokul mezunu olmak ve düzenli bir gelire sahip kişiler başvuru hakkına sahip. Koruyucu aile olmak isteyen kişinin evli veya bekar olması, çocuklu ya da çocuksuz olması fark etmiyor.

Bir çocuğun elinden tutarak koruyucu aile olmak isteyenlerin izlemesi gereken yol çok basit... İkamet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmaları yeterli. Ayrıca e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-koruyucu-aile-ilk-gorusme-talebi adresini kullanarak da müracaat etmek mümkün.

Sisteme dahil olmayı planlayanlara eğitim de verilebiliyor. Çünkü genel ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla temel ana-baba eğitimleri, çocuk gelişimi ve iletişim gibi konularda eğitim verilmesi çocukla sağlıklı bir iletişim kurmak açısından büyük fayda sağlıyor. Bu eğitimler, ilgili kurum personeli tarafından ücretsiz olarak sunuluyor.

[Fotoğraf: Getty Images]

4 farklı koruyucu aile modeli bulunuyor

Koruyucu aile hizmeti çocukların farklı ihtiyaçlarına yönelik dört ayrı modelde uygulanıyor.

Bunlardan ilki, akraba veya yakın çevre koruyucu aile modeli… Söz konusu model, çocuğun veli ya da vasisi dışında kan bağı bulunan akrabaları veya tanıdığı bakıcı, komşu gibi yakın çevresindeki kişi ve ailelerin sağladığı bakıma dayanıyor.

Geçici koruyucu aile modeli ise acil koruma gereken ve henüz bir kuruluşa yerleştirilmemiş çocuklara yönelik. Bu modelde, eğitim almış aileler tarafından sağlanan bakım birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişiyor.

Üçüncüsü, süreli koruyucu aile modeli… Bu model öz ailesine kısa sürede dönemeyecek veya kalıcı olarak aile yanına yerleştirilemeyen çocuklar için uygulanıyor. Çocuklar, bireyler veya aileler tarafından güvenli bir ortamda büyütülüyor.

Uzmanlaşmış koruyucu aile modeli ise sonuncusu… Özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yönelik olan bu modelde, lisans eğitimi almış ya da profesyonel düzeye ulaşacak eğitimlere katılmış kişi ve aileler çocuklara destek oluyor.