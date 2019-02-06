Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı. Alanında en büyük olan işletme, aynı zamanda dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösteriliyor.

İşletmede, yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen İvesi cinsi koyunlar, damızlık olarak yetiştiriliyor.

Her yıl besicilere katkı sunmak amacıyla ihaleyle satılan koyunlar, ülkenin hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlıyor.

Her gün aynı yer ve saatte annelerini emiyorlar

Yaklaşık 93 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu işletmede, yüksek verimli 35 bin koyundan elde edilen 38 bin bin civarındaki kuzu, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve 300 civarında çoban tarafından özenle takip ediliyor.

Doğumların başlamasıyla kuzu seslerinin yankılandığı işletmede, koyunların tam otomatik makinelerde sağılmasının ardından yavruların her gün aynı yer ve saatte annelerini emmesi sağlanıyor.

Drone ile görüntülenen buluşmada, bir kuzunun yaklaşık bin 500 hayvanın olduğu ortamda saniyeler içinde annesine kavuşması dikkat çekiyor.

Gün boyunca sürekli kontrol altında tutulan kuzular, üç aydan sonra sütten kesilerek besiye alınıyor. Kuzulardan büyük bir bölümü ihaleyle satılırken damızlık olarak yetiştirilenler ise daha sonra sürüye dahil ediliyor.

Yüzde 27'lik ikiz doğum oranı

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Küçükbaş Hayvancılıktan Sorumlu İşletme Şefi Bora Sarıçam, 12 ayrı koyun grubunda kuzularla birlikte yaklaşık 93 bin hayvan yetiştirdiklerini ve bunlara özenle baktıklarını belirtti.

İşletmede kuzulama sezonunun tamamlandığını ve bu dönemde işlerinin daha da arttığını vurgulayan Sarıçam, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük İvesi popülasyonuna sahip işletmemizde kuzu doğumları tamamlandı. Bu sezon 37 binin üzerinde kuzu doğdu. Yüzde 27'lik bir ikiz doğum oranımız var, bu söz konusu ırk için oldukça iyi bir rakam. Burada her şey sistematik olarak ilerliyor. Hayvanların çiftleşme dönemi, kırkım, kuzu doğumları, hepsi belli tarihlerde kayıt altına alınarak yapılıyor. Kuzular kasım ayının 16'sından itibaren doğmaya başlıyor ve ve doğum sezonu aralık ayının sonlarına doğru tamamlanır. Daha sonra 90 gün boyunca kuzuların anneleriyle buluşarak süt emmeleri sağlanıyor."

"Hiçbir kuzu başka bir anneye gitmez"

Bora Sarıçam, işletmede 300'ün üzerinde çobanla çalıştıklarını, görevlilerin kuzuların her şeyi ile yakından ilgilendiğini ve bu durumun hayvanlar için önemli olduğunu anlattı.

Sarıçam, özellikle kuzularla ilgilenmenin kendilerine huzur verdiğini vurguladı.

"Her sürüde yaklaşık 600 koyun var, her ağılda ise 800 civarında kuzumuz bulunuyor. Yani buluşma esnasında bir kuzu yaklaşık bin 400 hayvanın içinde çok kısa bir sürede annesini bulabiliyor. Anne ve kuzusu birbirlerini ses ve kokudan tanır. Hiçbir kuzu başka bir anneye gitmez. Bu kuzuların annelerini kısa sürede bulmaları Allah'ın bir mucizesi. Kuzuları yaklaşık 1 saat anneleriyle vakit geçirdikten sonra tekrar ayırıyoruz."

Kaynak: AA