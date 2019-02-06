Kültür ve sanat meraklılarına, hayatlarına anlam katanlarla tarihte yolculuğa çıkma imkanı veren özel tasarım Müzekart'ta, kırmızı zemin üzerinde 2 kalp figürü ile "sevgi dolu keşiflere" notu yer alıyor.

"Sevgilim benimle müzeye gelir misin?" teklifi sunma imkanı veren özel tasarım Müzekart, kültür ve sanat meraklılarına tarihin kapılarını açıyor.

Hediye kutusu ve çantasıyla satışa sunulan kartla, 70 lira karşılığında bir sene boyunca müze ve ören yerleri sınırsız ziyaret edilebiliyor.

Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300 müze ve ören yerinin yanı sıra İstanbul Modern Sanat Müzesi, Antalya'daki Kum ve Heykel Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Rezan Has Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Türvak Sinema-Tiyatro Müzesi, Baksı ve Satranç gibi özel müzelerde indirim ya da ücretsiz giriş imkanı sağlıyor.

DT biletlerinde yüzde 40 indirim

Geleneksel el sanatları (GES) mağazalarında da avantajlar sağlayan Müzekart, bazı otel ve transferlerde de indirim hakkı kazandırıyor.

Devlet Tiyatrolarının (DT) yerleşik sahnelerinde sergilenen oyunlarda da Müzekart sahipleri indirimden yararlanıyor.

Müzekart ile biletler, DT gişelerinden veya "www.devtiyatro.gov.tr" üzerinden yüzde 40 indirimle satın alınıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü için özel tasarlanan Müzekart'lar, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri ve Cumhuriyet müzelerinden, İstanbul'da Topkapı Sarayı, Ayasofya, Kariye, Arkeoloji, Büyük Saray Mozaikleri ile Türk ve İslam Eserleri müzelerinden, Antalya'da Aziz ST. Nicolas, Antalya, Side müzeleri, Myra, Perge, Patara, Simena, Termessos, Olympos ve Aspendos ören yerleri ile Alanya Kalesi'den edinilebiliyor.

Kaynak: AA