Kırklareli'ne bağlı İğneada Longoz Ormanları, her mevsim eşsiz bir doğa harikası olarak nitelendiriliyor.

İçerisinde 4 göl yer alan, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuş barındıran longoz ormanlarında nadir kuş türlerden ak kuyruklu kartal da yaşıyor.

Longozlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine kış aylarında Erikli ve Mert Gölleri ile denizin birleşmesini gözleme şansı da sunuyor.

"Görülmeye değer"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, longoz ormanlarının her mevsim ayrı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Şırıl şırıl akan göllerin denizle birleştiğine tanıklık edildiğini belirten Bilgin, bu doğa olayına da dünyada ender rastlanabileceğini anlattı.

"Yağışın bol olduğu şu günlerde dünyada nadir görülen göller ile denizin birleşmesine tanıklık ediyoruz. Bu manzara herkes tarafından görülmeye değer. Biz longoz ormanlarını ne kadar anlatsak boş. Bu güzellikleri görüp yaşamak gerekiyor."

Göller denizle birleşiyor

Mert ve Erikli göllerinin şu an denizle birleştiğini anlatan Bilgin, kış aylarında bir yanına kar yağan ormanların bir yanında da çiçekler açmaya başladığını belirtti.

Son yıllarda longoz ormanlarının yabancı turistlerin gözdesi haline gelmeye başladığını vurgulayan Bilgin, şöyle konuştu:

"2 bin 511 dönüm büyüklüğündeki, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük longoz ormanları olan İğneada, dünyada gezilebilecek sayılı yerler arasında. Her mevsimde ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlarımızda, 544 tür bitki, 46 tür canlı, 25 tür sürüngen, 50 tür memeli, 30 tür tatlı su balığı, 20 tür deniz balığı, 219 tür kuş barınmakta. Bu güzellikleri görmek için dünyanın dört bir yanında turist geliyor. Bu yılda turist sayımızın artacağını öngörüyoruz."

Kaynak: AA