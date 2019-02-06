Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan Serkan Günay, İl Emniyet Müdürlüğüne, otizmli oğlu Utku'nun polisleri ve polisiye dizileri çok sevdiğini, oğluna yaş gününde emniyet mensuplarıyla doğum günü etkinliği düzenlemek istediğini aktardığı bir e-posta attı.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, babanın isteğini geri çevirmedi ve sürpriz doğum günü için talimat verdi.

Baba Serkan Günay ile irtibata geçen Bursa Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğum gününü sürprizini Bursa-Gemlik kara yolundaki trafik kontrol noktasında yapmayı kararlaştırdı.

Ekip araçlarıyla tur attı

Gemlik'ten Bursa istikametine seyreden Günay ailesinin bulunduğu otomobili rutin asayiş uygulaması bahanesiyle durduran ve ardından ceza yazacaklarını belirten ekipler, ailenin araçtan inmesini istedi.

Ekipler, ailesi ile araçtan inen Utku'yu balonlarla süslenen odaya aldı.

Polisleri ve üzerinde kendisi ile sevdiği bir dizideki komiser karakterinin fotoğraflarının olduğu doğum günü pastasını gören Utku, şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Utku, daha sonra anne ve ablasıyla birlikte ekip aracıyla tur attı, polislerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA