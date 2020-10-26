İstanbul Büyükçekmece'deki merkezlerinde çalışmalarını yürüten Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, sabahları ilk olarak tüm zamanlarını birlikte geçirdikleri atları, bulundukları tavlalardan çıkararak serbest alanda yürümeleri ve koşmaları için bırakıyor.

Daha sonra atların tımarlarını ve temizliklerini yapan ekipler, özel ekipmanları atlara giydirdikten sonra herhangi bir görevde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlanan eğitimi gerçekleştiriyor.

[Fotoğraf: AA]

Yürüyüşle başlayıp dört nala koşuyla devam eden eğitimde atlar, önlerine sis bombası, torpil gibi malzemeler atılarak olaylara hazırlanıyor. Toplam 15 personel ve 8 attan oluşan Atlı Birlik Grup Amirliği, çalışmalarını düzenli olarak yaparak kendilerine verilecek görevi bekliyor.

"Atlar mutluluklarını bize belli ediyor"

Atlı Birlik Grup Amirliğinde yaklaşık 2,5 yıldır görev yapan polis memuru Furkan Erözdemir, atların günlük antrenmanlarının olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Günlük yaklaşık 1 ila 1,5 saat aralığında bir çalışma yaptıklarını anlatan Erözdemir, "Daha sonra atlarımızın dışarda karşılaşabileceği ses ve görüntüye yönelik çalışmalarımız var. Burada ses, sis bombası, torpil ve havai fişek gibi karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlara karşı hayvanlarımızı körleştiriyoruz" dedi.

Genelde tarihi ve turistik yerler, maçlar, piknik ve mesire alanları ve sahillerde görev yaptıklarına belirten Erözdemir, araçların giremediği yerlere de atlar sayesinde ulaşabildiklerini ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Erözdemir, orman yangınlarına yerinde müdahale için de göreve çıktıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Son bir aydır İstanbul'un farklı noktalarında bulunan ormanlarımızda aktif olarak görev yapmaktayız. Önleyici olarak orada bulunuyoruz. Örneğin semaver, ateş, mangal yakanlara hemen müdahale ediyoruz, gerekli cezai işlemleri de uyguluyoruz."

"İnsanlarımızın bize tepkisi muazzam güzel"

Birliğin kadın polislerinden Ayten Yüksek de birimin açıldığını duyunca hayvanlara olan ilgisinden dolayı gönüllülük esasına göre başvuru yaptığını ve seçildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Atların tüm bakımlarını kendilerinin üstlendiğini anlatan Yüksek, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın bize tepkisi muazzam güzel oluyor, bizimle gurur duyuyorlar. Özellikle kadınlar bizi gördüğü zaman hemcinslerinin böyle büyük bir işte olması onlar için güzel oluyor. Hatta kenarda bizi alkışlayanlar ve tebrik edenler oluyor. Çocuklar da bizi ilk gördüğü zaman şaşarıyorlar. İstanbul'da yaşamış ve büyümüş belki ilk kez at görüyor hem de üstünde kadın bir polis memuru var. Genelde kız çocukları da bizi görünce ebeveynlerine polis olmak istediklerini söylediklerini duyuyoruz ve bundan dolayı çok mutlu oluyorum."