Son yıllarda özellikle büyükşehirlerde nüfusun da artmasıyla küçük ev trendi hakim olmaya başladı. Konut metrekarelerinin azalması insanların tercihi değildi elbette ancak küçük evler kısa sürede benimsendi. Modern evlerde mutfaklar Amerikan, balkonlar Fransız adını aldı. İnsanlar küçük evlere yaratıcı çözümlerle sığmaya çalıştı. Ne de olsa dışarıda daha çok evde daha az vakit geçiriliyordu. Ancak koronavirüs salgını bu bakışı tümden alt üst etti. Aylarca devam eden yasaklar nedeniyle açık alanlara büyük bir özlem oluştu. Balkon ve bahçeli evlerin avantajı yeniden gündeme geldi. Türkiye’de de daha geniş ve açık alanı olan evlere talep arttı.

[Fotoğraf: Getty]

“Balkonu tekrar keşfettik”

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Pınar Arabacıoğlu Türkiye’de balkon kavramını TRT Haber’e anlattı:

“Eski Türk evinde balkon yok: Hayatlar var, avlular var, daha içe dönük bir yaşam var… Modern apartmanlarda görmeye başlıyoruz balkonları ve 50’lerin 60’ların apartmanlarında çok güzel boyutlara ulaşıyor balkonlar. Ancak yenilenen yapıların içerisine biz çok daha fazla konut sığdırmaya çalıştık. Daha fazla konut metrekarelerin azalmasına sebep oldu. Yaşam evin içerisinden dışarıya taştı, kamusal alanları daha fazla kullanmaya başladık ta ki pandemiye kadar. Dışarıya çıkamayınca tek nefes alacağımız yerin balkonlar olduğunu gördük. Balkona bakınca da klimanın dış ünitesini görünce paniğe kapıldık açıkçası. Dolayısıyla balkonu tekrar keşfettik. “

[Fotoğraf: Getty]

TRT Haber’in sorularını cevaplayan emlakçı Birol Tavukçuoğlu da İstanbul’da ev tercihinin tamamen değiştiğinin altını çizdi.

“Balkonlu, bahçeli teras katı evler daha çok rağbet görmeye başladı. Balkonsuz evler pek tercih edilmiyor genellikle rezidans tarzı evler metropollerdeki büyük yapılan bloklarda insanlar genellikle mahalle hayatına biraz daha dönmüş durumda pandemi sonrasında. Daha kaliteli zaman geçirmek isteyenler ferah, balkonlu evlere yönelmeye başladı artık. İnsanlar artık bu tarz evlere yönelmeye başladıkları için müteahhitler de önem verecekler diye düşünüyoruz. Açıkçası çünkü hem satış hem kiralaması daha hızlı.”