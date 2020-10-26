Hikayenin kahramanı, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta yaşayan bir öğrenci; Moritanyalı Halid Muhammed el-Muhtar Sidi Ahmed… Onu haber konusu yapan ise Türkiye’ye dek uzanan başarı öyküsü.

Türkiye Maarif Vakfı Moritanya Şehit Furkan Akyol Erkek Lisesinde burslu olarak eğitim gören Halid Muhammed, 200 bin öğrenci arasından sıyrılarak ülke birincisi oldu. Lise bitirme sınavında 17,5 puan elde etti. Moritanyalı öğrenci bu puanla, aynı zamanda ülkesinde son 4 yılın en yüksek puanını alarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde ettiği olağanüstü başarıyı, “Çok güzel bir duygu. Emeğimin karşılığını almak çok güzeldi” sözleriyle anlatıyor Halid Muhammed. Başarıya giden süreci ise şöyle anlatıyor:

“Öğretim yılının ilk gününden itibaren birinci olmayı kendime hedef olarak belirledim. İdaremizin yönlendirmeleri de bu istikametteydi. Bu yıl dereceye girmek hepimiz için önemliydi.”

Tıp okumaya karar verdi

Koronavirüs sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Moritanya’da da eğitime ara verildi. Bu dönemde sınav hazırlıklarına evden devam eden Halid Muhammed, “Ders çalışmaya odaklandım ve sonucu aldım. Koronavirüsü dezavantajdan avantaja çevirmeyi başardık” dedi.

Halid Muhammed, Moritanya’da eğitim gördüğü Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Okullarının, elde ettiği başarıda büyük katkısı olduğunu söylüyor. Öğretmenlerine duyduğu minneti anlatırken, “Birinci olabilmem için gerçekten ellerinden geleni yaptılar” ifadelerini kullanıyor.

Moritanyalı öğrenci, üniversite öğrenimi için Türkiye’yi tercih etti. Doktor olma hayalleri kuran başarılı öğrenci, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye bursları ile Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim görecek.

Türkiye Maarif Vakfı 43 ülkede eğitim veriyor

Halid Muhammed, Maarif Vakfı Okullarının çıkardığı başarılı isimlerden sadece biri. Maarif Okullarından sınava katılan öğrencilerin başarı ortalaması yüzde 92’yi buluyor. Bu yıl mezun olan 62 öğrencinin 56’sı, Türkiye’deki üniversitelerde 26 farklı bölümde eğitimlerini sürdürecek.

Türkiye Maarif Vakfı, 43 ülkede dokuzu eğitim merkezi (Afganistan, Almanya, Avusturya, Fransa, Kosova, Belarus ve Belçika), biri üniversite (Arnavutluk) olmak üzere 332 eğitim kurumu ile 42 yurtta, toplam 38 bin 846 öğrencinin elinden tutuyor. Vakıf okullarında modern fen bilimleri, sosyal bilimler, yerel milli kültür, Türkçe dışında en az bir yabancı dil ile robotik kodlama ve bilişim teknolojileri eğitimi veriliyor.

Çeviri: Ola Karakurt



