Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 COVID-19 testi yapıldı, 2165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1648 oldu, son 24 saatte 1493 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

"Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.