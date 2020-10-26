Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, güz renkleri güzel manzaralar oluşturuyor.

[Fotoğraf: AA]

Kavak, meşe ve söğüt ağaçlarının sarı ve kızılın tonlarına büründüğü ilçede, kışın habercisi olarak bilinen ve yayladan gitme vaktini gösteren vargit çiçekleri de açmaya başladı.

Ormanlık alanları ve tarlaları renklendiren ve bilimsel adı "colchicum speciosum" olan vargitler, sonbahar renkleri ile bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.