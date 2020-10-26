Haber Giriş: Kaynak: AA
Ovacık'ta vargit zamanı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sonbaharın gelişiyle tarla ve ormanlık alanlarda açan mor renkli vargit çiçekleri göz kamaştırıyor.
Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Deresi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, güz renkleri güzel manzaralar oluşturuyor.
[Fotoğraf: AA]
Kavak, meşe ve söğüt ağaçlarının sarı ve kızılın tonlarına büründüğü ilçede, kışın habercisi olarak bilinen ve yayladan gitme vaktini gösteren vargit çiçekleri de açmaya başladı.
Ormanlık alanları ve tarlaları renklendiren ve bilimsel adı "colchicum speciosum" olan vargitler, sonbahar renkleri ile bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.
Arı ve kelebeklerin de konduğu vargitler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgisini çekiyor.
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