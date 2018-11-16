İstanbul Havalimanı için 8 yılda 10 milyon ağaç dikilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptıkları protokol kapsamında İstanbul Havalimanı gibi hayata geçirdikleri projelerde bir ağaç yerine 3 ağaç diktiklerini belirterek, "Ancak burada görevli şirket İGA bir ağaç yerine 5 ağaç dikme özverisini gösterdi" dedi.

Turhan, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İGA iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğimizi Filizlendiriyoruz" isimli ağaç dikim töreninde, İstanbul Havalimanı'nın açılış sürecinden bahsetti.

Havalimanının 75 milyon metrekarelik bir alana tesis ettiklerini, diğer kısımlarının etap etap hizmete alınacağını anlatan Turhan, burayı dünya sivil havacılık merkezi haline getireceklerini söyledi.

Rehabilite edilerek güzel bir tesis ortaya çıkarıldı

Projeler faaliyete geçerken çevreye yönelik olumsuzlukların telafi edilmesinin çevre mevzuatı ve sözleşme hükümleri gereğince telafi edildiğini anlatarak, bugün de bu kapsamda ağaç dikimi gerçekleştireceklerini vurguladı.

Turhan, havalimanının yapıldığı alanı rehabilite ederek güzel bir tesis ortaya çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Burada kesilen ağaçların yerine, 2 milyon 300 bin civarında ağaç dikilmesi gerekiyordu. Bu ağaçlandırma faaliyetini de genellikle projenin tesis edildiği bölgede ağırlıklı olarak yapılması gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize gösterdiği yerlerde bu ağaçlandırma faaliyetini yapacağız."

"Ormanlarımız bizim milli değerlerimiz en büyük sermayemiz"

Turhan, sadece bu projelerde değil yaptıkları tüm ulaştırma projelerinde kullandıkları orman alanlarının 3 katını tesis ettiklerini, ağaçlandırdıklarını vurguladı.

"Çünkü ormanlarımız bizim milli değerlerimiz en büyük sermayemiz" diyen Turhan, bu sermayelerini devamlı geliştirdiklerini anlattı.

Turhan, sadece orman değil diğer doğal kaynakları da koruyup geliştireceklerini belirterek, bu konunun gelecek nesillere karşı sorumlulukları olduğunu söyledi.

8 yılda 5 bin hektar alanda fidan dikilecek

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ise, Türkiye'nin son yıllarda çok önemli ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyleyerek, Terkos bölgesindeki faaliyetlerinden bahsetti.

Ateş, sadece bölge müdürlüğü olarak değil diğer kamu kuruluşları ve STK'lar ile yaptıkları ortak ağaçlandırma çalışmalarını anlattı.

İGA tarafından bugün 500 dekarlık sahada 80 bin adet fidanın toprakla buluşmasını sağlayacaklarından bahseden Ateş, "8 yılda 5 bin hektar alanda yaklaşık 10 milyon fidanı toprakla buluşturarak yeni orman alanları kazanmış olacağız" dedi.

70 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçilecek

Bakan Turhan ile Orman Bölge Müdürü Ateş, İGA İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Samsunlu ve beraberindekiler ilk fidanları toprakla buluşturdu.

İstanbul Havalimanı'nın 25 yıl boyunca işletmesini gerçekleştirecek İGA, ülke çapına yayılan ağaçlandırma projesi kapsamında toplamda 50 kilometrekarelik alana 10 milyondan fazla fidan dikilmesini sağlayacak.

Çevreci özellikleriyle yıllık 30,7 ton karbondioksit tasarruf etmesi öngörülen İstanbul Havalimanı'nı hayata geçiren İGA, Türkiye sathına yayılacak ağaçlandırma projesinin tamamlanması ile her yıl ortalama 70 bin ton karbondioksit salınımının önüne geçecek.

Kaynak: AA