İspanyol akademisyenin Bergama aşkı projeye yansıdı

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışan İspanyol Jose Manuel Garcia Torres'in 4 yıl önce ilk kez ziyaret ettiği ve hayran kaldığı Bergama'da yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan bir tütün deposunu satın alarak başlattığı restorasyon çalışması, uluslararası katılımlı bir projeye dönüştü.

"Depo Pergamon 2018" adıyla yürütülen proje tamamlandığında, deponun Akdeniz halkları ve kültürlerinin buluştuğu bir merkez olarak kullanılması hedefleniyor.

Projenin sosyal ve mekansal yapısını oluşturmak için uzmanlar, akademisyenler, öğrenciler ve destekçilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip 2 ayda projeyi tamamlamaya çalışıyor.

Bazı katılımcıların kurdukları çadırlarda konaklayarak katıldığı projeyle restore edilecek depodaki çalışmanın gelecek yıl uluslararası mimari çalıştayına da sunulması hedefleniyor.

Akdeniz ülkelerinden katılımcıları buluşturan projeye Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Granada Üniversitesi ve Bergama Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

"Bergama'ya aşık oldum"

Depo Pergamon 2018 Projesi'nin fikir babası ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Jose Manuel Garcia Torres, projenin Bergama'ya duyduğu tutkunun bir sonucu olduğunu ifade etti.

"Bergama'ya ilk kez 4 yıl önce geldim ve aşık oldum" ifadelerini kullanan Torres, uluslararası projeye dönüşen çalışmasını şöyle anlattı:

"Düşündüm ki benim de buraya bir katkım olabilir. Bunun için tanıdıklar, arkadaşlar ve ailemden yardım istedim. Bergama'da eskiden tütün deposu olarak kullanılan bu binayı bulduk. Gabriel Castellana proje ortağım. Böyle güzel bir binayı yeniden ayağa kaldırmak için buradayız. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi ağırlıkta olmak üzere farklı üniversitelerde eğitim gören üniversite öğrencileri de projede staj yapma olanağını da buluyor. Bu aslında çok ciddi bir proje ve ben bunu tek başıma yapamazdım."

Torres, en güvendiği kişilerin yardımına başvurduğunu belirterek, Türk akademisyenlerin yanı sıra İspanya ve İtalya'dan işini bırakıp projeye katılanların da olduğunu aktardı.

Proje ortağı İtalyan bir öğretmen

Proje ortağı İtalyan öğretmen ve gastronomist Gabriel Castellana ise, Bergama'nın büyüsüne kendisinin de kapıldığını ifade ederek, ilçenin potansiyelinin tam kullanılamadığına dikkat çekti.

Zor projeleri sevdiğini dile getiren Castellena, "Gerçekten ilham verici bir proje. Herkese katkı sağlayabilen bir proje. Ben her şeyden önce bir öğretmenim. Bence öğrenciler için böyle bir iki aylık bir tecrübe benden aldıkları derslerden çok daha fazla faydalı olabilir. Bu projenin öğrenciler için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve hatta buna çok eminim" dedi.

Akdeniz mutfağına hayran olduğunu da vurgulayan Castellena, Bergama'nın da yemekler konusunda araştırma yapmak için en uygun yer olduğunu söyledi.

Üniversite, özel sektör ve halk buluşması

Proje için İspanya Murcia’dan geldiğini ifade eden Juan Miguel Galera Minarro da, çalışmayı sıra dışı bulduğunu ifade ederek, Depo Pergamon 2018 çalışmasına teknik sunumlar, genel organizasyon, iş güvenliği ve marangozluk konularında destek vermeye çalıştığını kaydetti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu Birce Köksal da, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını, okulun duvarında gördüğü afişle projeden haberdar olduğunu ve katılma kararı aldığını belirtti.

Kaynak: AA