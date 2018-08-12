Biber salçasının sofraya lezzetli yolculuğu

Osmaniye Kadirli’de her yıl toplanacak büyüklüğe gelen kırmızı biberler, maharetli ellerde Türk yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti olan salçaya dönüştürülüyor.

Ağustos ayında toplanan kırmızı biberleri çuvallara koyan kadınlar, imece usulüyle yıkayarak çekirdeklerini çıkarıyor.

Daha sonra seyyar ya da sabit biber çeken yerlere götürülen kırmızı biberler, belli bir ücret karşılığında çekiliyor.

Çekilen biberler, evlerin damlarında, açık bahçe ya da avlularda tuzlanarak suyunu çekmesi için kurumaya bırakılıyor.

Günde birkaç kez suyunu çekmesi için karıştırılan biberler, zeytinyağı ve tuzla yoğrularak bidon ya da kavanozlara konulup salça haline getiriliyor.

"Anadolu'da dayanışmanın en güzel örneği"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, hasadı yapılan biberin zahmetli yolculuktan sonra mutfaklarda salça olarak yerini aldığını söyledi.

Ev hanımlarının biber salçası hazırlama geleneğinin çok eskiden beri süregeldiğini anlatan İspir, "Çukurova bölgesinde salça yapımı eylül sonlarına kadar devam eder. Bu dönemde evlerin çatıları ve damları, salça sergileriyle dolar. Biber salçası yapımı, Anadolu'da dayanışmanın en güzel örneğini teşkil eder" diye konuştu.

Zahmetli bir süreçten geçiyor

Ev kadını Arife Yılmaz da, biber salçasının zahmetli bir süreçten geçerek sofralara geldiğini, yemeklere kattığı lezzet nedeniyle bu zahmete seve seve katlandıklarını söyledi.

Yağmur Temiz ise, tarlalardan toplanan biberin yıkanması, temizlenmesi, çektirilmesi, kurulması ve muhafaza edilmesi gibi önemli aşamalarının olduğunu belirterek, biberin salça haline geldiğinde yaşanılan bütün zorlukların unutulduğundan bahsetti.

Kaynak: AA