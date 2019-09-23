Nefesler tutuldu, güneşin doğuşuna odaklanıldı. Siirt'in Tillo ilçesi, bu yıl da "ışık hadisesini" izlemek isteyenlerle doldu.

Anadolu'nun manevi mimarlarından İbrahim Hakkı Hazretleri, çok sevdiği hocası İsmail Fakirullah'ın kabrine özel bir ışık düzeneği kurdu. 255 yıl önce inşa ettiği düzenekle her yıl ekinokslarda güneş ışınlarının hocasının kabri üzerine yansımasını sağladı.

Yıllarca sorunsuz çalışan bu ışık olayına şahit olmak için çok sayıda kişi ilçeye akın etti.

Sabah namazının ardından büyük bir kalabalık meydanda toplandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu. Dua ve tekbirlerle güneşin İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocasının kabri üzerine doğması kurulan dev ekrandan izlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde de yer alan "ışık hadisesi" 5 dakika sürdü.

Programın ardından Türk Kızılay, ziyaretçilere çorba dağıttı.

Haber: Fahrettin Sevinç